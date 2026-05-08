Tercera fase de obras en la calle Beato Agno

El Ayuntamiento de Gallur está ejecutando la tercera fase de las obras de reurbanización y renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento en la calle Beato Agno, mediante subvención del plan PLUS 2025 de DPZ. Así se completará su renovación entre calle Tauste hasta el final. La longitud total de actuación en toda la calle es de 377 m, de los cuales 90m corresponden al tramo comprendido entre la calle Hogar Cristiano y el cruce con la calle Tauste. Las obras a ejecutar suponen la continuidad en el diseño del criterio establecido en las dos fases anteriores.

El objetivo principal es eliminar las barreras arquitectónicas que hoy presentan los distintos niveles de esta calle, tanto a nivel de recorrido, transversal y longitudinal, como de acceso a las viviendas y distintos establecimientos. Para ello se ha realizado un estudio pormenorizado en el que se han analizado los accesos a cada uno de los locales y viviendas existentes.

Por otro lado, y dados los desniveles que presenta en el sentido longitudinal, se ha querido dar una solución que además elimine las escorrentías superficiales que puedan darse en caso de lluvias y evite el colapso de las redes municipales aguas abajo.

La actuación va a consistir en realizar una plataforma única en la que se logra formalmente esa convivencia de circulación que existe de facto, y la pavimentación mediante un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) cumpliendo exigencias normativas (Directiva Marco del Agua), y demanda social respetuosa con el medio ambiente y enfoque sostenible.

Con el fin de impedir que los coches invadan la zona de peatones, en la línea del arbolado se realizará la colocación de bolardos de tubo metálico tipo Barcelona de 96mm de diámetro y una altura de 1m. También se colocará seis papeleras distribuidas a lo largo de toda la calle.

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El proyecto partía con un presupuesto base de licitación de 212.244,15 € (IVA incluido). Tras la correspondiente tramitación, se adjudicó a Obras Trazados y Servicios, SLU por 207.256,40 € iva incluido. Las obras comenzaron el 2 de marzo y tienen un plazo de ejecución de 3 meses.