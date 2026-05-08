La tercera ruta se adentra en el río Ebro y el Canal Imperial

El área de Turismo de la Comarca Ribera Alta del Ebro continúa con el programa de visitas culturales guiadas con el objetivo de difundir y poner en valor el patrimonio cultural comarcal de todos los municipios.

La primera ruta temática se desarrolló en torno al patrimonio cultural del río Jalón, y se visitaron las localidades de Pleitas, Bárboles y Grisén en noviembre de 2025.

La segunda ruta se articuló en torno a tres pueblos donde el dance es clave en sus fiestas y en la riqueza de su patrimonio; y se visitaron Boquiñeni, Gallur y Luceni el pasado 28 de marzo.

En esta tercera ruta se ha cambiado de punto geográfico y temática, buscando diversidad, y se ha denominado Entre el río Ebro y el Canal Imperial de Aragón: Pinseque, Sobradiel y La Joyosa. En este caso, se verá el patrimonio cultural de las tres localidades, visitando las iglesias, y el museo municipal de la Semana Santa de Pinseque. No solo se hablará de historia y patrimonio, sino también de la importancia del agua para el desarrollo de estas tres localidades.

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La ruta tendrá lugar el sábado 23 de mayo por la mañana. La comarca facilitará transporte de ida y vuelta desde puntos a determinar dependiendo de la localidad de los inscritos, y por ello las plazas serán limitadas hasta completar el aforo. Las inscripciones, que serán gratuitas, deben realizarse en la Comarca Ribera Alta del Ebro antes del día 20 de mayo a través del correo electrónico culturayturismo@rialebro.net o del whatsapp al 604430370. Se debe indicar nombre y apellidos, número de teléfono y correo electrónico si se dispone de él. Las plazas se asignarán por orden de llegada de la solicitud de inscripción.