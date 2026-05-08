FIESTAS DE LUCENI
Tradición, baile y convivencia para honrar a San Pedro
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Luceni ha celebrado sus fiestas en honor a San Pedro Mártir de Verona con una intensa programación desarrollada del 28 de abril al 2 de mayo que ha vuelto a reunir a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la música y la convivencia.
El inicio tuvo lugar el martes 28 de abril con la lectura del pregón desde el balcón del ayuntamiento a cargo de las Majas de Fiestas 2026, dando paso a un animado recorrido por las calles acompañado por cabezudos y la charanga El Estropicio. Además, estas fiestas el balcón del ayuntamiento lucía mucho mejor con el nuevo estandarte que lo engalanó durante estos días.
La jornada continuó con uno de los momentos más emotivos, la puesta de la banda al danzante y la entrega de pañuelos a los nacidos en 2025, junto al tradicional baile de las cintas y los primeros actos religiosos en honor al patrón con la misa de víspera seguida del rosario y la procesión.
El día grande, celebrado el miércoles 29 de abril, estuvo marcado por la procesión y la misa mayor, seguidas del tradicional paloteao a cargo de los danzantes, acompañados por la banda de música municipal. La jornada se completó con un vermú popular que congregó a numerosos asistentes en el pabellón en un ambiente festivo.
Durante los días siguientes, el programa combinó actividades para todas las edades. No faltaron los actos dirigidos a los más pequeños, como parques infantiles, espectáculos y juegos, ni las propuestas culturales y musicales, con conciertos, actuaciones y sesiones de baile que llenaron espacios como la Plaza de España y el Pabellón José Soria. Destacó también el espectáculo Sentidos, que fusionó jota, música y danza, así como diversas verbenas y sesiones con orquestas y discomóviles.
Uno de los ejes principales de las fiestas volvió a ser la tradición taurina, con varios días de suelta de reses bravas, encierros, toro de ronda, exhibición de bueyecicos mansos para los más pequeños y juegos taurinos, y actividades como el Grand Prix, que atrajeron a un numeroso público. A ello se sumaron actos populares como comidas de peñas, almuerzos, homenajes a la tercera edad y encuentros vecinales que reforzaron el carácter participativo de las celebraciones.
El broche final llegó el sábado 2 de mayo con la última jornada festiva, que incluyó nuevas sesiones de vacas, comida de peñas con tardeo incluido, y música en directo en sesión de tarde y noche. Las fuertes tormentas deslucieron el fin de fiestas al tener que suspenderse el último tramo de vaquillas, los fuegos artificiales y traca fin de fiestas por la lluvia.
Con esta programación, Luceni ha vuelto a demostrar la vitalidad de sus fiestas patronales, manteniendo vivas sus tradiciones y ofreciendo una amplia variedad de actividades que consolidan estos días como uno de los momentos más esperados del año para los vecinos del municipio.
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