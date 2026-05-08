Tradición, baile y convivencia para honrar a San Pedro

Luceni ha celebrado sus fiestas en honor a San Pedro Mártir de Verona con una intensa programación desarrollada del 28 de abril al 2 de mayo que ha vuelto a reunir a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la música y la convivencia.

Los niños y niñas disfrutaron de una entretenida actuación infantil. / SERVICIO ESPECIAL

El inicio tuvo lugar el martes 28 de abril con la lectura del pregón desde el balcón del ayuntamiento a cargo de las Majas de Fiestas 2026, dando paso a un animado recorrido por las calles acompañado por cabezudos y la charanga El Estropicio. Además, estas fiestas el balcón del ayuntamiento lucía mucho mejor con el nuevo estandarte que lo engalanó durante estos días.

Puesta de pañuelos a los más pequeños del municipio. / SERVICIO ESPECIAL

La jornada continuó con uno de los momentos más emotivos, la puesta de la banda al danzante y la entrega de pañuelos a los nacidos en 2025, junto al tradicional baile de las cintas y los primeros actos religiosos en honor al patrón con la misa de víspera seguida del rosario y la procesión.

Las Majas de las Fiestas acompañaron al equipo de fútbol antes del inicio del partido. / SERVICIO ESPECIAL

El día grande, celebrado el miércoles 29 de abril, estuvo marcado por la procesión y la misa mayor, seguidas del tradicional paloteao a cargo de los danzantes, acompañados por la banda de música municipal. La jornada se completó con un vermú popular que congregó a numerosos asistentes en el pabellón en un ambiente festivo.

Majas y danzantes, en las fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

Durante los días siguientes, el programa combinó actividades para todas las edades. No faltaron los actos dirigidos a los más pequeños, como parques infantiles, espectáculos y juegos, ni las propuestas culturales y musicales, con conciertos, actuaciones y sesiones de baile que llenaron espacios como la Plaza de España y el Pabellón José Soria. Destacó también el espectáculo Sentidos, que fusionó jota, música y danza, así como diversas verbenas y sesiones con orquestas y discomóviles.

Las vacas volvieron a ser protagonistas. / SERVICIO ESPECIAL

Uno de los ejes principales de las fiestas volvió a ser la tradición taurina, con varios días de suelta de reses bravas, encierros, toro de ronda, exhibición de bueyecicos mansos para los más pequeños y juegos taurinos, y actividades como el Grand Prix, que atrajeron a un numeroso público. A ello se sumaron actos populares como comidas de peñas, almuerzos, homenajes a la tercera edad y encuentros vecinales que reforzaron el carácter participativo de las celebraciones.

El broche final llegó el sábado 2 de mayo con la última jornada festiva, que incluyó nuevas sesiones de vacas, comida de peñas con tardeo incluido, y música en directo en sesión de tarde y noche. Las fuertes tormentas deslucieron el fin de fiestas al tener que suspenderse el último tramo de vaquillas, los fuegos artificiales y traca fin de fiestas por la lluvia.

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Con esta programación, Luceni ha vuelto a demostrar la vitalidad de sus fiestas patronales, manteniendo vivas sus tradiciones y ofreciendo una amplia variedad de actividades que consolidan estos días como uno de los momentos más esperados del año para los vecinos del municipio.