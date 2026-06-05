Un acto histórico para repartir las aguas

El 20 de mayo tuvo lugar el Trallo, una ceremonia tradicional de repartición de aguas que tiene lugar en el Partidero de Almisén de Pedrola, organizada por la Hermandad de la Acequia de Pedrola y el Cascajo, y que está declarada como Bien Catalogado Inmaterial del Patrimonio Cultural Aragonés desde 2018.

Los agricultores se reúnen en dicho partidero, donde la acequia se divide en dos cauces: la acequia de Cascajo y la acequia de Pedrola.

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El acto consiste en arrojar varios fardos de hierbajos secos a la acequia principal, y dependiendo de si desembocan en un brazal u otro se determina la cantidad de agua que se destinará a cada acequia, y por ende a los pueblos implicados que riegan sus campos con estas acequias. Para evitar cualquier tipo de fraude, el notario de Alagón debe estar presente para dar fe de los resultados y poder legitimar así este peculiar reparto de agua.