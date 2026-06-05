Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque de AtraccionesHelena Pueyo'La Casita' de Bad BunnyCasademont ZaragozaAlcohol en Primera RFEFPrimer trasplante renal
instagramlinkedin

8, 9 Y 10 DE MAYO

Alagón celebra su tradicional Boda Real por todo lo alto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

Alagón celebró el fin de semana del 8, 9 y 10 de mayo la V Recreación de las Bodas Reales de Pedro IV de Aragón y María de Navarra.

Los actos comenzaron con la inauguración y el pregón en la Iglesia de San Antonio. | LUIS A. RUIZ

Los actos comenzaron con la inauguración y el pregón en la Iglesia de San Antonio. / LUIS A. RUIZ

Los actos comenzaron el viernes con la inauguración y el pregón en la Iglesia de San Antonio, seguido de una conferencia sobre cocinas medievales de la historiadora Elena Piedrafita Pérez, y la recreación de la llegada de María de Navarra y su séquito a la Villa de Alagón.

La recreación de la boda es el momento central. |

La recreación de la boda es el momento central. / LUIS A. RUIZ

El sábado se inauguró el mercado medieval en la Plaza Alhóndiga, hubo juegos tradicionales en la Replaceta Virto, y se recreó la llegada de los emisarios reales anunciando la boda. Luego se celebró una comida de hermandad, y por la tarde hubo animación infantil en la Replaceta Virto, y se ofreció el teatro Alagón tiene boda en la Plaza San Antonio, seguido de danzas y reparto de vino caliente. Y por la noche, hubo exhibición de luchas medievales en la plaza de toros.

Noticias relacionadas

El domingo continuó el mercado medieval, y por la mañana se realizó la lectura de arras en la Plaza San Antonio, y hubo degustación de tapas solidarias a beneficio de Cruz Roja en el Casino. Y por la tarde, la comitiva real recorrió las calles hasta la Iglesia de San Pedro donde se recreó el enlace real de Pedro IV y María de Navarra, seguido de la lectura de privilegios otorgados por el rey a la Villa de Alagón en la Plaza San Antonio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents