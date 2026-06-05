Alagón celebra su tradicional Boda Real por todo lo alto

Alagón celebró el fin de semana del 8, 9 y 10 de mayo la V Recreación de las Bodas Reales de Pedro IV de Aragón y María de Navarra.

Los actos comenzaron con la inauguración y el pregón en la Iglesia de San Antonio. / LUIS A. RUIZ

Los actos comenzaron el viernes con la inauguración y el pregón en la Iglesia de San Antonio, seguido de una conferencia sobre cocinas medievales de la historiadora Elena Piedrafita Pérez, y la recreación de la llegada de María de Navarra y su séquito a la Villa de Alagón.

La recreación de la boda es el momento central. / LUIS A. RUIZ

El sábado se inauguró el mercado medieval en la Plaza Alhóndiga, hubo juegos tradicionales en la Replaceta Virto, y se recreó la llegada de los emisarios reales anunciando la boda. Luego se celebró una comida de hermandad, y por la tarde hubo animación infantil en la Replaceta Virto, y se ofreció el teatro Alagón tiene boda en la Plaza San Antonio, seguido de danzas y reparto de vino caliente. Y por la noche, hubo exhibición de luchas medievales en la plaza de toros.

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El domingo continuó el mercado medieval, y por la mañana se realizó la lectura de arras en la Plaza San Antonio, y hubo degustación de tapas solidarias a beneficio de Cruz Roja en el Casino. Y por la tarde, la comitiva real recorrió las calles hasta la Iglesia de San Pedro donde se recreó el enlace real de Pedro IV y María de Navarra, seguido de la lectura de privilegios otorgados por el rey a la Villa de Alagón en la Plaza San Antonio.