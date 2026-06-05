TRADICIONES
Alcalá de Ebro vive un San Gregorio muy participativo
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Alcalá de Ebro celebró el fin de semana del 8, 9 y 10 de mayo sus fiestas en honor a San Gregorio.
Los actos comenzaron el viernes con un tardeo con Dj Yela y juegos tradicionales, y por la noche hubo una novedosa Cowboy Party con Dj Jose.
El sábado se celebró la procesión y misa en honor a San Gregorio, seguida de vermú popular en el pabellón Iñaki Abad. Por la tarde, se realizó el escape room La historia atómica, y por la noche hubo discomovil con Dj Kato que puso a bailar a los vecinos hasta altas horas.
Ya el domingo se ofreció una comida popular a base de migas aragonesas, y después se pudo disfrutar del monólogo Desmontando el cuento de la mano de Mundo Monín, para acabar con el tradicional torneo de guiñote.
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