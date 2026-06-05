Alcampo participa en la carrera ‘Ponle freno’ en Zaragoza

Alcampo volvió a mostrar su faceta más solidaria en la carrera Ponle Freno en Zaragoza, una cita que reunió el 17 de mayo a más de 3.000 personas por una buena causa, reducir las víctimas por accidentes de tráfico y apostar por una movilidad vial más segura.

Los participantes recibieron un bolsa de regalo con fruta y agua, entre otros. / Alcampo

Esta prueba, organizada por la Fundación AXA y Atresmedia contó con el patrocinio de Alcampo. La cadena de supermercados se encargó de dar apoyo a todos los participantes con diferentes puestos de avituallamiento con agua y comida para recargar fuerzas durante la carrera. Además, fueron los encargado de preparar las bolsas de regalo que se repartieron entre los atletas en las que dentro del petate rojo de Alcampo había barritas energéticas, fruta y un botellín de agua entre otros.

Desde el 2008, la carrera Ponle Freno ha logrado recaudar más de 3,5 millones de euros. Una recaudación que se consigue gracias a las inscripciones de todas las personas que participan y que se destina, desde el principio y de manera íntegra, para desarrollar proyectos con diferentes instituciones y organismos en apoyo a víctimas de accidentes de tráfico

En total, han participado más de 390.000 durante todos estos años en sus distintas modalidades y lugares. En cuanto a Zaragoza, esta ha sido la quinta edición de esta carrera, una cita que ya ha conseguido hacerse un hueco importante en la capital aragonesa.

Siempre con el deporte

Por otro lado, la participación de Alcampo en esta prueba no es un caso aislado, ya que la compañía siempre ha mostrado su apoyo a pruebas deportivas desde una colaboración solidaria y comprometida con las personas. Desde el 2007 Alcampo es el patrocinador del Club de Atletismo Alcampo-Scorpio 71, una muestra de su apoyo al deporte escolar y federado de la zona.

Además, también han colaborado en diferentes pruebas deportivas en el último año como la la 19ª Carrera de la Infancia, celebrada en septiembre de 2025 en el Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza, en la que participaron más de 1.700 niños y niñas distribuidos en 23 pruebas. Este evento, centrado en fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas, incorporó además un componente solidario, destinando la totalidad de la recaudación a la Fundación Down.

Por otro lado, también participaron en la 1ª Feria de la Salud, una cita orientada a promover hábitos saludables entre la población. A través de estas iniciativas, Alcampo afianza su papel como agente activo en la promoción del bienestar de la ciudadanía a través del deporte, consolidando alianzas con entidades locales y contribuyendo al desarrollo social y comunitario.