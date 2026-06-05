Aragón Negro vuelve a hacer parada en Alagón

Alagón ha participado un año más como sede del Festival Aragón Negro que celebra su XIII edición.

Las actividades en Alagón comenzaron el sábado 23 de mayo con un encuentro con el guionista y escritor Santiago Díaz en torno al tema Influencia del cine en la moderna novela negra, y la presentación de su última novela El amo.

El viernes 29 de mayo hubo un encuentro con la escritora Luz Gabás que también presentó su última novela Corazón de oro.

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Y el último acto en Alagón será el viernes 25 de septiembre con la escritora Susana Martín Gijón sobre su trilogía de novela negra y su nueva novela llamada La Capitana.