Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque de AtraccionesHelena Pueyo'La Casita' de Bad BunnyCasademont ZaragozaAlcohol en Primera RFEFPrimer trasplante renal
instagramlinkedin

FESTIVAL LITERARIO

Aragón Negro vuelve a hacer parada en Alagón

Luz Gabás presentó su última novela ‘Corazón de oro’.

Luz Gabás presentó su última novela ‘Corazón de oro’. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

Alagón ha participado un año más como sede del Festival Aragón Negro que celebra su XIII edición.

Las actividades en Alagón comenzaron el sábado 23 de mayo con un encuentro con el guionista y escritor Santiago Díaz en torno al tema Influencia del cine en la moderna novela negra, y la presentación de su última novela El amo.

El viernes 29 de mayo hubo un encuentro con la escritora Luz Gabás que también presentó su última novela Corazón de oro.

Noticias relacionadas

Y el último acto en Alagón será el viernes 25 de septiembre con la escritora Susana Martín Gijón sobre su trilogía de novela negra y su nueva novela llamada La Capitana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents