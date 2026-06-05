CONCIERTO DE PRIMAVERA EN GALLUR
La banda de música rinde tributo a José Antonio Bellido
ISABEL SAUCO
La Banda Municipal de Música de Gallur ofreció el domingo 24 de mayo un extraordinario concierto por primavera homenajeando al excelente compositor y compañero José Antonio Bellido.
La Iglesia Parroquial de Gallur acogió la actuación, con la generosidad de su párroco una vez más, en la que la agrupación dirigida por Daniel Pérez Cacho interpretó magistralmente una selección de algunas de las múltiples obras que Bellido ha compuesto en los últimos años.
Un repertorio único
Abriendo el concierto, la banda estrenó el pasodoble Algarabía dedicado a este municipio con quien le une una excelente relación. Además, en este recital se presentaba en la localidad, tras su estreno en Veruela, Monasterios de Aragón, una obra sinfónica inspirada en cuatro de los centros monásticos más relevantes de la historia de Aragón: San Juan de la Peña, de Piedra, San Pedro el Viejo, y Veruela. La interpretación tuvo como narradora a la periodista Isabel Sauco, cuya voz aportó solemnidad, implementando la fuerza interpretativa que la partitura posee.
Otras composiciones interpretadas durante el concierto fueron: El Batallador, La Gran Jota del Moncayo e HiberusOuverture.
Tras finalizar el concierto, Daniel Pérez Cacho invito a dirigir en un bis la obra Algarabía a su propio compositor.
Nuevos componentes de la banda
Coincidiendo con el concierto de primavera, un total de 25 miembros de conjunto instrumental interpretaron, en los previos al inicio del concierto, piezas musicales para demostración inequívoca de su avance interpretativo musical en la Escuela Municipal de Música de Gallur.
Antes de comenzar la sesión musical se produjo la incorporación de los nuevos componentes que pasan a formar parte de la Banda Municipal de Música: Gonzalo Borao Pérez, saxofón; Mario Aznar Sánchez, saxofón; Zaira Zornoza Centellas, clarinete; e Iker Miñez Barrios, trompeta.
Tras finalizar el acto, autoridades municipales hicieron entrega de sendas placas conmemorativas al director de la Banda Municipal de Gallur, y al compositor homenajeado, en recuerdo de la jornada.
Un referente aragonés de la composición
Nacido en Ainzón, José Antonio Bellido es titulado superior en dirección de orquesta por el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Sus creaciones musicales son múltiples, entre las que destacan sus obras para banda sinfónica: ‘Gran Jota del Moncayo’, ‘HiberusOuverture’, ‘El Batallador’, y la recién estrenada ‘Monasterios de Aragón’.
Sus obras han sido interpretadas en escenarios de máxima relevancia musical e histórica: Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, Palau de la Música Catalana, Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, y el Monasterio de Veruela, entre otros.
Su dilatada y excelencia musical ha sido objeto de múltiples premios y reconocimientos, como el primer premio de composición de música sacra entregado por el Cabildo Metropolitano en 2015.
Su gran capacidad compositora y la sublimidad musical que atesora le hace ser uno de los más importantes músicos y compositores aragoneses.
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