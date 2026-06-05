CPEPA EMILIO NAVARRO DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO
Belchite y Goya, una lección viva fuera del aula
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Alumnado, profesorado y acompañantes de todas las aulas de adultos del CPEPA Emilio Navarro (Alagón, Boquiñeni, Figueruelas, Pedrola, Pinseque, Torres de Berrellén, y Utebo) realizaron el pasado 12 de mayo una visita cultural a la Comarca Campo de Belchite. Fue una estupenda jornada de convivencia, aprendizaje e intercambio, en la que disfrutaron de la historia, la cultura y de muy buenos momentos compartidos.
En primer lugar, el grupo pudo ver de primera mano la huellas de la Guerra Civil en el Pueblo Viejo de Belchite. Luego realizaron una visita guiada por las instalaciones de la Almazara Molino Alfonso para conocer los procesos del aceite.
También pudieron conocer Fuendetodos, el pequeño pueblo que vio nacer al gran pintor Francisco de Goya. Estuvieron en la Casa Natal del pintor, y en el Museo del Grabado, un espacio expositivo ubicado también en una casa típica aragonesa donde se ubican cuatro magníficas series de grabados de Goya: Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra, La Tauromaquia y Los Disparates. Además, visitaron la Sala Zuloaga, situada junto a la Casa Natal de Goya, que acoge exposiciones temporales de grabado histórico y arte gráfico contemporáneo.
Realizaron un recorrido por las calles del pueblo donde se aprecia el arte del Goya a través de la iniciativa Street Art Museum, calles convertidas en galerías, y muros y puertas que hacen de lienzos convirtiendo a Fuendetodos en un museo al aire libre.
También visitaron su iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, de estilo barroco, datada en el siglo XVIII y que tuvo que ser reconstruida tras la Guerra Civil, donde se conserva la pila bautismal en la que fue bautizado Francisco de Goya.
Por último, contemplaron el nevero de Fuendetodos, el más monumental de la Comarca Campo de Belchite. Su construcción está datada en el siglo XVIII y se conoce popularmente como Culroya. Destaca por su falsa cúpula construida en piedra con forma cónica. Este nevero ha sido rehabilitado y abierto al público, y en su interior hay paneles informativos sobre la industria y el comercio de la nieve.
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