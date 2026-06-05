La biblioteca celebra sus 60 años de historia a lo grande

Gallur celebró del 11 al 17 de mayo la XXXIV Semana Cultural con diversas actividades culturales en torno al 60º aniversario de la Biblioteca Municipal Feliciano Gracia.

El Encuentro Internacional de Dances Villa de Gallur reunió a agrupaciones de Nápoles y Tenerife. / ISABEL SAUCO

La semana se inició el día 11 con el cuentacuentos para público familiar ¡Esto va de cuento y dibujo! con Mariela e Isra de Hola Monstruo, seguido de un taller de ilustración. El martes, se inauguró la exposición dedicada a la Biblioteca Municipal de Gallur, un recorrido por sus 60 años de historia a través de fotos, documentación y mobiliario. El miércoles 13 tuvo lugar la charla-coloquio Nuestras bibliotecarias, seis décadas compartiendo historias, conocimiento y comunidad en la Biblioteca Municipal de Gallur en la que participaron las distintas bibliotecarias que con su dedicación, esfuerzo, profesionalidad, cariño y entrega han mantenido activa y viva la biblioteca en el municipio, dinamizando la cultura en la localidad, acción que fue posible gracias a los distintos ayuntamientos, alcaldes y concejales de Cultura que han potenciado el servicio en el municipio. Margarita Borgoñón Pintado, Paquita Borgoñón Pintado, Conchita Cacho Cuartero, María José Galindo Sanmartín, Charo Navarro Aranda, Ivana Checa Moros y Mariví Zornoza García fueron las bibliotecarias participantes. La concejala de Cultura, Sara Fuertes, moderó el acto que finalizó con un vino español para los asistentes.

El jueves 14, se desarrolló un encuentro con el autor Luis Zueco, que presentó su libro El juicio. La inquisición contra Goya, con introducción de la concejal de Cultura, y el viernes 15, una sesión de cine con la proyección de la película El Secreto del Orfebre.

Encuentro de dances

El sábado 16, se celebró el Encuentro Internacional de Dances Villa de Gallur con la participación del Grupo Folk Ndrezzata de Baranod’Ischia (Nápoles), la Agrupación Folklórica Princesa Iraya de San Bartolomé de Geneto de La Laguna (Tenerife), y el Grupo de Danzantes, Dulzaineros y Tamborileros de Gallur.

La jornada comenzó con la recepción de los grupos y la inauguración oficial de la sede del Grupo de Danzantes y Dulzaineros de Gallur en la plaza de Justicia.

Posteriormente, se realizó un recorrido por la localidad, con degustación de moscatel y pastas a la llegada a la plaza de España. Por la tarde, hubo un pasacalles desde Plaza de España hasta el pabellón polideportivo donde se desarrolló la actuación de los grupos.

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La semana cultural concluyó el domingo 17 de mayo con la escenificación de la obra de teatro con títeres, Gloria Bendita, escrita y dirigida por Ana García Arnaiz, actuación del programa cultural Enriberados de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro.