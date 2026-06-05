La biblioteca de Luceni refuerza su oferta infantil y literaria

La biblioteca pública municipal de Luceni ha vivido un bonito cierre de temporada y curso escolar continuando la dinámica que arrancó en octubre con varias actividades destinadas al público infantil.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra el consolidado programa Tarde de Juegos, los jueves de 17.15 a 18.30 horas.Además, la biblioteca ha apostado por formatos innovadores para acercar la lectura y el ocio educativo a los más pequeños, como las sesiones de Unboxing. En esta actividad, celebrada el día 28 tras la tarde de juegos, los asistentes pudieron descubrir de forma dinámica las últimas incorporaciones al catálogo.

A todo ello se suma la continua renovación del fondo bibliográfico. Cada martes, a un ritmo de 18 títulos semanales, los usuarios pueden acceder a novedades editoriales, éxitos de ventas, novelas de autor y sagas muy esperadas. Esta iniciativa, iniciada durante el invierno, ha seguido en primavera y ha finalizado sumando más de 150 novedades literarias.

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Con esta programación, la biblioteca de Luceni reafirma su papel como un espacio dinámico y de referencia en el municipio, fomentando tanto la lectura como el ocio cultural entre vecinos de todas las edades. Durante el verano, el centro mantendrá abierta sus puertas, los martes en horario reducido de 18.00 a 21.00 horas.