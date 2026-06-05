Boquiñeni celebra el éxito de las fiestas

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Boquiñeni ha destacado el gran éxito de todos los actos celebrados en las fiestas de mayo de la localidad, en los que se ha registrado una magnífica participación vecinal y un ambiente inmejorable durante todos los días: «Estas fiestas han vuelto a demostrar el compromiso y las ganas de disfrutar de nuestros vecinos y vecinas, llenando cada actividad de vida, alegría y convivencia».

Grandes y pequeños disfrutaron de las fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

También quieren expresar el más sincero agradecimiento a todas las personas, asociaciones y colectivos que han colaborado para que todo haya salido adelante con tanto éxito: «De manera especial, agradecemos la implicación y el entusiasmo de la Peña Pregonera El Porvenir, cuya participación ha sido fundamental para dar inicio y dinamizar nuestras fiestas. Gracias a todos por hacer de Boquiñeni un referente de participación y colaboración».

Peña El Porvenir de Boquiñeni, dinamizadores de las fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

Peña Pregonera

La Peña Pregonera El Porvenir ha sido, sin duda, una de las grandes protagonistas de las fiestas de Boquiñeni, destacando por su implicación, participación y entusiasmo en todos y cada uno de los actos programados.

Desde el inicio de las fiestas, su compromiso ha sido ejemplar, contribuyendo a crear un ambiente festivo, cercano y lleno de alegría que ha contagiado a todo el municipio.

Uno de los momentos más especiales fue el emotivo pregón, en el que supieron transmitir el sentimiento, la tradición y el orgullo de ser parte de Boquiñeni, marcando un inicio inolvidable para las celebraciones.

Igualmente destacable fue la tradicional colocación del pañuelo a San Gregorio, un acto cargado de simbolismo y emoción que refleja el respeto por nuestras raíces y nuestras costumbres.

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Desde la Concejalía de Fiestas se quiere reconocer y agradecer a El Porvenir su dedicación y entrega, siendo un ejemplo del espíritu festivo y la unión que caracterizan las fiestas.