Boquiñeni se prepara para el primer baño del verano

El Ayuntamiento de Boquiñeni informa de la apertura de la piscina municipal desde el 6 de junio hasta el 6 de septiembre, dando inicio a la temporada de verano.

Los precios de los bonos se mantienen iguales que el año anterior, con el objetivo de seguir ofreciendo un servicio accesible para todos los vecinos y vecinas.

Además, este año se han realizado mejoras en los accesos, así como trabajos de acondicionamiento de las instalaciones, para garantizar un espacio más cómodo, seguro y agradable.

Por otro lado, también se pone nuevamente en funcionamiento el servicio de bar, contribuyendo a mejorar la experiencia de los usuarios durante toda la temporada con cocina diaria y servicio de raciones, tapas, bocadillos y platos combinados.

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Desde el ayuntamiento invitan a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de estas instalaciones y a darse un chapuzón durante los meses de verano.