APERTURA DE LAS PISCINAS
Boquiñeni se prepara para el primer baño del verano
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Ayuntamiento de Boquiñeni informa de la apertura de la piscina municipal desde el 6 de junio hasta el 6 de septiembre, dando inicio a la temporada de verano.
Los precios de los bonos se mantienen iguales que el año anterior, con el objetivo de seguir ofreciendo un servicio accesible para todos los vecinos y vecinas.
Además, este año se han realizado mejoras en los accesos, así como trabajos de acondicionamiento de las instalaciones, para garantizar un espacio más cómodo, seguro y agradable.
Por otro lado, también se pone nuevamente en funcionamiento el servicio de bar, contribuyendo a mejorar la experiencia de los usuarios durante toda la temporada con cocina diaria y servicio de raciones, tapas, bocadillos y platos combinados.
Desde el ayuntamiento invitan a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de estas instalaciones y a darse un chapuzón durante los meses de verano.
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