Un concierto para amenizar las calles

La música volvió a ser protagonista en Luceni. La celebración del concierto de fin de curso de la Escuela de Música reunió a vecinos y aficionados para disfrutar del trabajo realizado por la banda de la localidad a lo largo del año académico.

El concierto tuvo lugar el viernes 29 de mayo en la plaza de España, con un variado repertorio que sirvió para poner en valor la importante labor formativa y cultural que desarrolla la Escuela de Música, así como el compromiso de la Banda de Música con la difusión de la cultura musical en el municipio.