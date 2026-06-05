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FIESTAS DE BÁRBOLES

Concursos, vacas y tradición para honrar a la Virgen de la Ola

Las vacas por las calles son un clásico en las fiestas.

Las vacas por las calles son un clásico en las fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Bárboles

Bárboles celebró el último fin de semana de mayo las fiestas en honor a la Virgen de la Ola. El viernes comenzó con concursos de guiñote y rabino, futbolín, tenis de mesa e hinchable en las piscinas. Luego se realizó un recorrido de peñas con Lorena López y un concurso de sangrías. Y por la noche, hubo cena en la plaza, carretón embolado para los niños, toro de fuego por las calles, y macro discomóvil con Eddy Charlez.

El sábado por la mañana se ofreció almuerzo en las piscinas, seguido de tiro de barra, hinchables y karts, para terminar con vermú. Por la tarde, hubo vacas por las calles, seguidas de la primera sesión de la Orquesta Némesis, y por la noche, cena en la plaza, segunda sesión de la orquesta y discomóvil.

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Y el domingo se celebró la romería a Peramán y la misa en honor a la Virgen de la Ola, para terminar con vermú. Luego hubo comida popular en el pabellón, y las fiestas terminaron con becerras y vacas por las calles.

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