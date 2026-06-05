El consistorio informa sobre las próximas actuaciones

El Ayuntamiento de Torres de Berrellén celebró el domingo 31 de mayo una reunión informativa para todos los vecinos de la localidad en la que se habló de varios asuntos importantes relacionados con el municipio.

Por un lado, se explicó la reforma que se va a llevar a cabo en la Plaza Bonet, para lo que se contó con los arquitectos que han realizado el proyecto y el constructor que ha obtenido la licitación de la obra, que explicaron los pormenores de las actuaciones y resolvieron las dudas planteadas por los vecinos.

Además, se expuso el nuevo modelo de autobús a Zaragoza que se ha puesto en marcha este mes, y se repartieron los horarios simplificados para general conocimiento de los usuarios.

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Finalmente, se comentó que, gracias a una subvención del Plan +Provincia de DPZ, el ayuntamiento se va a hacer cargo de la sustitución de los contadores de agua que han llegado al final de su vida útil, y había que afrontar el cambio inminentemente. De esta forma, el consistorio ayuda a los vecinos con un gasto que hubieran tenido que afrontar individualmente.