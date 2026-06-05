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COLEGIO DE LUCENI

El consistorio instala aire acondicionado en las aulas

El consistorio ha instalado esta medida en todas las aulas.

El consistorio ha instalado esta medida en todas las aulas. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Luceni

El Ayuntamiento de Luceni ha culminado la instalación de equipos de aire acondicionado en la totalidad de las aulas del colegio de la localidad, una actuación que permitirá mejorar significativamente las condiciones de confort de alumnos y profesores durante las últimas semanas del curso, y en futuros periodos lectivos marcados por las altas temperaturas.

La medida responde a la voluntad del consistorio de adaptar los espacios educativos a las nuevas condiciones climáticas, y garantizar un entorno más adecuado para el desarrollo de la actividad docente. En los últimos años, el incremento de las temperaturas durante los meses de mayo, junio y septiembre ha convertido la climatización de las aulas en una necesidad cada vez más demandada por la comunidad educativa.

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