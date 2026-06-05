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INSTALACIONES DEPORTIVAS DE BOQUIÑENI

Continúan las obras de la nave Pádel Plus 2026

Construcciones Iguaz se encarga de la mejoras.

Construcciones Iguaz se encarga de la mejoras. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Boquiñeni

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Boquiñeni informa del avance de las obras de acondicionamiento de la nave Padel Plus 2026, un proyecto importante para la mejora de las instalaciones deportivas del municipio.

La actuación, adjudicada a la empresa Construcciones Iguaz, se está desarrollando conforme a los plazos establecidos, encontrándose actualmente en una fase avanzada y con finalización prevista en próximas fechas.

Esta intervención permitirá dotar al municipio de un espacio renovado y adecuado, fomentando la práctica deportiva y mejorando los servicios ofrecidos a los vecinos y vecinas.

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Desde el ayuntamiento se continúa trabajando para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo y bienestar de Boquiñeni.

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