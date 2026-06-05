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ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD SAN MARCOS

Convivencia y buen ambiente en Sobradiel

Con estas iniciativas la asociación busca fortalecer lazos.

Con estas iniciativas la asociación busca fortalecer lazos. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Sobradiel

La Asociación de la Tercera Edad San Marcos de Sobradiel celebró una destacada comida y una jornada de convivencia en la que participaron numerosos vecinos en un ambiente cercano, agradable y lleno de compañerismo, música, baile y diversión.

El encuentro puso de manifiesto la importante labor que desarrolla la asociación, promoviendo actividades que favorecen la participación, el encuentro y el bienestar de las personas mayores del municipio.

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Este tipo de iniciativas contribuye a dinamizar la vida social de Sobradiel y a fortalecer los lazos entre vecinos y vecinas del municipio.

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