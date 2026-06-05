ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD SAN MARCOS
Convivencia y buen ambiente en Sobradiel
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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Sobradiel
La Asociación de la Tercera Edad San Marcos de Sobradiel celebró una destacada comida y una jornada de convivencia en la que participaron numerosos vecinos en un ambiente cercano, agradable y lleno de compañerismo, música, baile y diversión.
El encuentro puso de manifiesto la importante labor que desarrolla la asociación, promoviendo actividades que favorecen la participación, el encuentro y el bienestar de las personas mayores del municipio.
Este tipo de iniciativas contribuye a dinamizar la vida social de Sobradiel y a fortalecer los lazos entre vecinos y vecinas del municipio.
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