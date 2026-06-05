UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA DE ALAGÓN
Un fin de curso de viajes, cultura y convivencia
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El grupo de alumnos y alumnas de la Universidad de la Experiencia en Alagón realizaron el pasado 8 de mayo la excursión de fin de curso a Daroca y Anento. Primero disfrutaron de una visita guiada por Daroca, y luego fueron al Museo de la Pastelería Manuel Segura. A continuación, comieron en la Posada del Almudí, y por la tarde visitaron Anento.
Además, el martes 19 de mayo se celebró la conferencia de clausura del curso de la Universidad de la Experiencia en Alagón titulada Del tiempo presente: reflexiones de un historiador a cargo de Carmelo Romero Salvador. Al acto asistieron el alcalde, Jesús Gustrán, y la concejal de Educación Olaya Rivas.
La concejal comenta que ya están trabajando en el próximo curso 26/27 contando siempre con las propuestas que les hacen los alumnos: «Si de algo me siento orgullosa es de que les pido opinión para las charlas y asignaturas del siguiente curso», señala. «Es un gran grupo y estoy muy orgullosa de ellos, y de Esther que está siempre ayudándome en todo».
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