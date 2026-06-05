CICLO CULTURAL
‘Enriberados’ empieza con títeres en Gallur
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La segunda edición del ciclo cultural comarcal Enriberados arrancó el domingo 17 de mayo en Gallur con la actuación de títeres para adultos Gloria Bendita. Una obra que explora temas profundos como la soledad, la diferencia y la búsqueda de la aceptación, todo ello a través del lenguaje único del teatro de títeres. Josean Mateos dio el pistoletazo de salida a un programa cultural que recorrerá los 17 municipios que integran la Comarca Ribera Alta del Ebro. Un programa variado lleno de talleres, actuaciones, títeres, magia, artesanía…
El objetivo de esta iniciativa, desde su nacimiento, ha sido aunar esfuerzos con los municipios y ofrecer a la ciudadanía un programa cultural complementario de alcance comarcal que aporte diversidad y calidad, visibilice a los creadores actuales, y promueva la participación de todo tipo de públicos, así como el movimiento entre pueblos y la confraternización de sus habitantes.
Próximas fechas
De forma mensual se irá avisando de las próximas actividades tanto en redes sociales comarcales como en la página web comarcal: www.rialebro.net; así como en la prensa comarcal.
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