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EN JUNIO Y JULIO

La escuela infantil de Boquiñeni amplia su capacidad

Habrá 4 plazas más debido a la alta demanda.

Habrá 4 plazas más debido a la alta demanda. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Boquiñeni

La Escuela Infantil de Boquiñeni ha recibido la correspondiente autorización por parte del Gobierno de Aragón para la ampliación temporal de su capacidad durante los meses de junio y julio.

Esta autorización contempla el incremento de 4 plazas adicionales ya preinscritas con el objetivo de dar respuesta a la demanda existente en este periodo, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias usuarias.

Asimismo, para garantizar la adecuada atención educativa y el cumplimiento de los ratios establecidos, se procederá a la contratación de un nuevo maestro/a de Educación Infantil, reforzando así el equipo docente del centro durante el periodo autorizado.

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Esta medida permitirá mantener la calidad del servicio educativo, asegurando una atención personalizada y adaptada a las necesidades de los menores.

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