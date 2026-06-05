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INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL

El Espacio Joven de Alagón luce como nuevo tras unas mejoras

Espacio Joven de Alagón.

Espacio Joven de Alagón. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

El Ayuntamiento de Alagón ha finalizado las mejoras efectuadas en el Espacio Joven. La actuación se ha centrado en intervenciones estructurales en el edificio, principalmente se ha rebajado el techo y se ha renovado el sistema de climatización con el objetivo de adaptar el entorno a las necesidades actuales: flexibilidad de uso, conectividad, bienestar emocional y participación activa de los jóvenes usuarios.

Los trabajos han sido realizados por Brigada Municipal y la empresa local Óscar Higueras.

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