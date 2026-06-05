Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque de AtraccionesSuceso Caspe'La Casita' de Bad BunnyCasademont ZaragozaAlcohol en Primera RFEFPrimer trasplante renal
instagramlinkedin

FESTIVAL DE JOTA

Folclore y música en Luceni

Los participantes ofrecieron diversas actuaciones.

Los participantes ofrecieron diversas actuaciones. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Luceni

El Pabellón José Soria de Luceni acogió el 23 de mayo el festival de jota de fin de curso, una cita que volvió a reunir a familiares, vecinos y aficionados a la música y el folclore aragonés para disfrutar del trabajo realizado durante todo el año por el alumnado. Los participantes ofrecieron diversas actuaciones de canto, baile y rondalla ante un público que respondió con numerosos aplausos.

El evento permitió además poner en valor el esfuerzo de los alumnos, así como la labor de profesores, monitores y familias que contribuyen a mantener viva esta manifestación cultural tan arraigada en la comunidad.

Noticias relacionadas

Este festival se ha consolidado como una de las citas culturales más esperadas dentro de la programación local, y con actividades como esta Luceni continúa apostando por la conservación y promoción de las tradiciones aragonesas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents