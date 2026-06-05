Folclore y música en Luceni

El Pabellón José Soria de Luceni acogió el 23 de mayo el festival de jota de fin de curso, una cita que volvió a reunir a familiares, vecinos y aficionados a la música y el folclore aragonés para disfrutar del trabajo realizado durante todo el año por el alumnado. Los participantes ofrecieron diversas actuaciones de canto, baile y rondalla ante un público que respondió con numerosos aplausos.

El evento permitió además poner en valor el esfuerzo de los alumnos, así como la labor de profesores, monitores y familias que contribuyen a mantener viva esta manifestación cultural tan arraigada en la comunidad.

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Este festival se ha consolidado como una de las citas culturales más esperadas dentro de la programación local, y con actividades como esta Luceni continúa apostando por la conservación y promoción de las tradiciones aragonesas.