Una forma de conocer la Ribera Alta del Ebro

La tercera visita guiada del programa Ribera en Ruta que recorre los municipios de nuestra comarca se realizó el sábado 23 de mayo. En este caso, la temática de la ruta fue Entre el río Ebro y el Canal Imperial de Aragón: Pinseque, Sobradiel y La Joyosa-Marlofa. En esta ocasión, se visitaron las iglesias de estos municipios, así como el museo de la Semana Santa de la localidad de Pinseque.

El objetivo general del programa Ribera en Ruta es ofrecer a la ciudadanía un programa turístico de visitas guiadas tanto a los espacios más conocidos como desconocidos. Hasta la fecha se han realizado tres rutas, y se retomarán en el mes de septiembre.