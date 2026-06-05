JORNADAS DE SALUD CARDIOVASCULAR RURAL
Una forma de promover hábitos saludables en La Joyosa
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La Joyosa acogió el domingo 17 de mayo las I Jornadas de Salud Cardiovascular Rural, una iniciativa impulsada por el equipo sanitario local con el objetivo de acercar la prevención, la educación sanitaria y la promoción de hábitos saludables a la población desde una perspectiva cercana, participativa y adaptada al medio rural.
La actividad, abierta a toda la ciudadanía, incluyó ponencias divulgativas, talleres prácticos, mesas de cribado cardiovascular, actividades infantiles y propuestas vinculadas a la alimentación saludable y el ejercicio físico. La programación se desarrolló en distintos espacios públicos con la colaboración de profesionales sanitarios y entidades locales.
Durante la jornada, los asistentes pudieron participar en mesas de cribado para la estimación del riesgo cardiovascular, así como en charlas relacionadas con alimentación, tabaquismo, estrés, ejercicio físico o dieta mediterránea. También se organizaron una andada popular y actividades adaptadas a población infantil para fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.
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