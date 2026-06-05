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JORNADAS DE SALUD CARDIOVASCULAR RURAL

Una forma de promover hábitos saludables en La Joyosa

La actividad estuvo abierta a todo el público e incluyó talleres y charlas divulgativas.

La actividad estuvo abierta a todo el público e incluyó talleres y charlas divulgativas. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

La Joyosa- Marlofa

La Joyosa acogió el domingo 17 de mayo las I Jornadas de Salud Cardiovascular Rural, una iniciativa impulsada por el equipo sanitario local con el objetivo de acercar la prevención, la educación sanitaria y la promoción de hábitos saludables a la población desde una perspectiva cercana, participativa y adaptada al medio rural.

La actividad, abierta a toda la ciudadanía, incluyó ponencias divulgativas, talleres prácticos, mesas de cribado cardiovascular, actividades infantiles y propuestas vinculadas a la alimentación saludable y el ejercicio físico. La programación se desarrolló en distintos espacios públicos con la colaboración de profesionales sanitarios y entidades locales.

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Durante la jornada, los asistentes pudieron participar en mesas de cribado para la estimación del riesgo cardiovascular, así como en charlas relacionadas con alimentación, tabaquismo, estrés, ejercicio físico o dieta mediterránea. También se organizaron una andada popular y actividades adaptadas a población infantil para fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

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