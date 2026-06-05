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SOBRADIEL EN EL CERTAMEN DE PRIMAVERA SIGLO XXI

El grupo de funky logra un segundo puesto

Dirigidas por su profesora Andrea Lacasta, deslumbraron al público con su coreografía.

Dirigidas por su profesora Andrea Lacasta, deslumbraron al público con su coreografía. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Sobradiel

Las chicas del grupo de funky, dirigidas por su profesora Andrea Lacasta, han participado recientemente en el Certamen de Primavera Siglo XXI, obteniendo unos excelentes resultados.

Destaca su 2º puesto en técnica con la coreografía Empezar de cero, fruto del trabajo, la constancia y el esfuerzo durante todo el curso. Además, presentaron la actuación Flamencas urbanas, un número lleno de fuerza, color y personalidad que también conquistó al público.

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