LA PISCINA ABRE SUS PUERTAS
Todo listo para un chapuzón en Alagón
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La piscina municipal de verano de Alagón abrió el miércoles 3 de junio y permanecerá abierta hasta el domingo 13 de septiembre, en horario de 10:00 a 21:00 horas.
El Ayuntamiento de Alagón ha vuelto a realizar una potente inversión para esta nueva temporada. Entre las mejoras realizadas está la ampliación de la zona de césped natural, la renovación de sombrillas, el incremento del área de terraza del bar, la adquisición de nuevo mobiliario del bar, el saneamiento integral de instalaciones como bibliopiscina, aseos y vestuarios, el repintado de las áreas exteriores, y la extensión de la guardería de hamacas. Además, en breve estará disponible una zona de juegos infantiles que es la gran novedad de este año y seguro sorprende a los más pequeños.
- Un muerto en Caspe tras una pelea entre temporeros en la plaza Aragón
- Indignación con el examen de Matemáticas en la PAU de Aragón: 'Cada ejercicio era peor que el anterior
- El desgarrador mensaje de Radovanovic a este diario tras el descenso del Real Zaragoza: 'Sería mejor que hubiera muerto
- Detenido el autor del crimen de Caspe tras un espectacular dispositivo de búsqueda
- Mariano Aured, opción descartada para la dirección general del Real Zaragoza
- Marta Ríos deja el Gobierno de Aragón para dirigir MAZ tras impulsar la llegada de inversiones
- La opción de compra del Getafe por Adrián Liso ya ha expirado, la batalla por su fichaje se abre
- Francfort, Estambul, París, Dublín, Ámsterdam, Tánger o Europa del este: todos los nuevos destinos que quiere el aeropuerto de Zaragoza para 2027