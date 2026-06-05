Todo listo para un chapuzón en Alagón

La piscina municipal de verano de Alagón abrió el miércoles 3 de junio y permanecerá abierta hasta el domingo 13 de septiembre, en horario de 10:00 a 21:00 horas.

El Ayuntamiento de Alagón ha vuelto a realizar una potente inversión para esta nueva temporada. Entre las mejoras realizadas está la ampliación de la zona de césped natural, la renovación de sombrillas, el incremento del área de terraza del bar, la adquisición de nuevo mobiliario del bar, el saneamiento integral de instalaciones como bibliopiscina, aseos y vestuarios, el repintado de las áreas exteriores, y la extensión de la guardería de hamacas. Además, en breve estará disponible una zona de juegos infantiles que es la gran novedad de este año y seguro sorprende a los más pequeños.