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ÚLTIMA CARRERA DE LA TEMPORADA EN CATEGORÍA ADULTA

Luceni pone fin este sábado al circuito comarcal

En el mes de mayo el circuito recaló en Alagón.

En el mes de mayo el circuito recaló en Alagón. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Luceni

El VIII Circuito de Carreras Comarca Ribera Alta del Ebro llega a su fin. En el mes de mayo se celebraron las pruebas de Figueruelas, Torres de Berrellén y Alagón. Y el sábado 6 de junio, finaliza el circuito de adultos en Luceni con la carrera nocturna. Para los escolares el circuito terminará el domingo 21 de junio en Pradilla de Ebro.

Torres de Berrellén también acogió una prueba. | SERVICIO ESPECIAL

Torres de Berrellén también acogió una prueba. / SERVICIO ESPECIAL

Además, en Pradilla de Ebro se realizará la carrera de adultos y escolares el próximo 4 de octubre, pero como comienzo del nuevo circuito de carreras 2026/2027 en el que se incluirán novedades.

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