ÚLTIMA CARRERA DE LA TEMPORADA EN CATEGORÍA ADULTA
Luceni pone fin este sábado al circuito comarcal
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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Luceni
El VIII Circuito de Carreras Comarca Ribera Alta del Ebro llega a su fin. En el mes de mayo se celebraron las pruebas de Figueruelas, Torres de Berrellén y Alagón. Y el sábado 6 de junio, finaliza el circuito de adultos en Luceni con la carrera nocturna. Para los escolares el circuito terminará el domingo 21 de junio en Pradilla de Ebro.
Además, en Pradilla de Ebro se realizará la carrera de adultos y escolares el próximo 4 de octubre, pero como comienzo del nuevo circuito de carreras 2026/2027 en el que se incluirán novedades.
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