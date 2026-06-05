Luceni reúne a los jóvenes karatecas de la comarca

Cerca de 70 alumnos de las escuelas de kárate de Luceni, Boquiñeni y Remolinos se reunieron el 28 de mayo para ofrecer la exhibición conjunta de fin de curso en el Pabellón José Soria de Luceni.

El evento, organizado por el Servicio Comarcal de Deportes de la Ribera Alta del Ebro, congregó a numerosos familiares y vecinos que quisieron acompañar a los participantes en una jornada marcada por el deporte, el compañerismo y la convivencia entre municipios.

Durante la exhibición, los alumnos mostraron al público parte de los conocimientos y habilidades adquiridos, realizando ejercicios técnicos, demostraciones de katas y diferentes trabajos prácticos adaptados a las distintas edades y niveles de formación.

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La cita sirvió también para poner en valor el trabajo que desarrolla el Servicio Comarcal de Deportes en los municipios de la comarca, acercando la práctica deportiva a niños y jóvenes, y fomentando valores como el respeto, la disciplina, el autocontrol y la superación personal, principios estrechamente vinculados a la práctica del karate.