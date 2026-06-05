La magia regresa «a dos manos»

El mago de Alagón Mariano Lavida vuelve a actuar en su pueblo el sábado 20 de junio, a las 22.00 horas, en el Auditorio Arcón Celia y Germán. La actuación forma parte de la gira A Dos Manos con la que regresa a los escenarios tras superar un problema en su mano izquierda. El espectáculo simboliza tanto su recuperación como su regreso a la magia en plenitud.

El ilusionista anunció en 2024 una despedida de los escenarios debido a problemas de salud que afectaban a su brazo y a su mano, poniendo en pausa su carrera tras años de intensa actividad. Esta nueva gira representa un renacer artístico.

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Mariano Lavida está considerado uno de los referentes de la cartomagia en España. A lo largo de sus 15 años de carrera artística, ha ofrecido más de 1.000 espectáculos, y se estima que ha llegado a cerca de 250 mil espectadores, llevando su magia a infinitos lugares. Su compromiso con acercar la cultura a pequeñas localidades ha sido una constante en su trayectoria, consolidando un estilo cercano, participativo y accesible para todo tipo de públicos.