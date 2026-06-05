Un mes de junio cargado de música y baile

La programación del mes de junio del Auditorio Municipal de Pedrola comienza el viernes 5, a las 22:00 horas, con el festival de fin de curso del alumnado adulto de Canto Moderno, donde mostrarán su talento, el esfuerzo llevado a cabo durante todo el curso, y su evolución. Ofrecerán un variado repertorio, con una fuerte carga interpretativa y madurez artística.

El sábado 6 de junio, a las 19:00 horas, será el turno del festival de fin de curso del alumnado juvenil de Canto Moderno, que también mostrará todo lo aprendido durante el curso, transmitiendo su frescura y su evolución vocal. Ofrecerán una recopilación de temas actuales, de diferente género musical, con una energía arrolladora.

El domingo 7 de junio, a las 18:00 horas, se ofrecerá el festival de fin de curso del alumnado de Danza Clásica, que mostrará el esfuerzo y las ganas con las que han trabajado durante el año con valses, polkas y variaciones, que interpretarán en solos, dúos, tríos y grupales.

El viernes 12 de junio, a las 22:00 horas, y el sábado 13 de junio, a las 19:00 horas, el grupo adulto de la Escuela Municipal de Arte Teatral (EMAT Pedrola) estrena, en dos sesiones, la comedia “Ahora… ¿Quién entra?”. La obra se sitúa en una noche aparentemente normal, donde un grupo de desconocidos coincide en una elegante casa donde cada puerta esconde un secreto… y cada secreto, una mentira aún mayor.

Y el domingo 14 de junio, a las 17:00 horas, se celebra el festival de fin de curso del alumnado de Baile Moderno, donde mostrarán todo lo aprendido durante el curso, contagiando con su ritmo y energía. Harán disfrutar con sus coreografías increíbles, demostrando que el ritmo no tiene edad.

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El acceso general a todas las actuaciones es libre, hasta completar aforo. Existe la posibilidad de reserva anticipada de butacas en la Casa de Cultura, a partir del lunes anterior al espectáculo. El precio por reserva es de 1 € por butaca, estando permitido un máximo de reserva de 5 butacas por persona.