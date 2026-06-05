Una nueva calle para mejorar el acceso a las piscinas

El Ayuntamiento de Pinseque está realizando las obras de una calle de nueva apertura que une la Avenida Cortes de Aragón con la prolongación de la Calle Ramón y Cajal, que es el acceso a las piscinas municipales. Esta vía también va a permitir acceder a las instalaciones deportivas donde se encuentran las pistas de pádel y baloncesto, y el pump track.

Además, se va a terminar de urbanizar la Avenida Cortes de Aragón con las correspondientes redes de saneamiento y puntos de iluminación.

La actuación cuenta con un presupuesto de 450.000 euros y está financiada por el Plan Más Provincia de Diputación Provincial de Zaragoza.

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En esta zona de la localidad es donde se encuentra la parcela educativa destinada a la construcción de un nuevo centro de secundaria en Pinseque, proyecto que está paralizado desde 2023.