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Una nueva calle para mejorar el acceso a las piscinas

Se invertirán 450.000 €.

Se invertirán 450.000 €. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Pinseque

El Ayuntamiento de Pinseque está realizando las obras de una calle de nueva apertura que une la Avenida Cortes de Aragón con la prolongación de la Calle Ramón y Cajal, que es el acceso a las piscinas municipales. Esta vía también va a permitir acceder a las instalaciones deportivas donde se encuentran las pistas de pádel y baloncesto, y el pump track.

Además, se va a terminar de urbanizar la Avenida Cortes de Aragón con las correspondientes redes de saneamiento y puntos de iluminación.

La actuación cuenta con un presupuesto de 450.000 euros y está financiada por el Plan Más Provincia de Diputación Provincial de Zaragoza.

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En esta zona de la localidad es donde se encuentra la parcela educativa destinada a la construcción de un nuevo centro de secundaria en Pinseque, proyecto que está paralizado desde 2023.

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