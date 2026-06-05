Nuevas ayudas para municipios de la Ribera Alta del Ebro

El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA), ha resuelto la convocatoria de subvenciones para la redacción de planes municipales de actuación ante riesgos de inundación, y para la ejecución de actuaciones preventivas en terrenos de titularidad municipal o en tramos de su competencia, correspondiente al periodo 2026-2027. Un total de 47 municipios aragoneses se beneficiarán de estas ayudas, por un importe total de 599.388,51 euros, distribuidos en dos anualidades entre 2026 y 2027.

La convocatoria articula las ayudas en dos líneas. La línea 1 financia, con cobertura del 100% del coste y hasta un máximo de 6.000 euros por solicitud, la redacción o actualización de planes municipales de actuación ante el riesgo de inundación. Entre los municipios beneficiarios están Remolinos, Sobradiel, Torres de Berrellén para la actualización de un plan ya existente.

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La línea 2 subvenciona actuaciones físicas sobre el terreno para reducir la peligrosidad por inundación, con una cobertura de hasta el 80% del coste y un límite de 50.000 euros por solicitud. En la Ribera Alta del Ebro, Boquiñeni desbrozará un tramo del río Ebro; Gallur reforzará la protección de infraestructuras municipales y acondicionará su ribera; y Alcalá de Ebro dotará de maquinaria para la limpieza preventiva de maleza ante las crecidas del Ebro.