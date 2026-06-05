PLAN DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS DE INUNDACIÓN
Nuevas ayudas para municipios de la Ribera Alta del Ebro
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA), ha resuelto la convocatoria de subvenciones para la redacción de planes municipales de actuación ante riesgos de inundación, y para la ejecución de actuaciones preventivas en terrenos de titularidad municipal o en tramos de su competencia, correspondiente al periodo 2026-2027. Un total de 47 municipios aragoneses se beneficiarán de estas ayudas, por un importe total de 599.388,51 euros, distribuidos en dos anualidades entre 2026 y 2027.
La convocatoria articula las ayudas en dos líneas. La línea 1 financia, con cobertura del 100% del coste y hasta un máximo de 6.000 euros por solicitud, la redacción o actualización de planes municipales de actuación ante el riesgo de inundación. Entre los municipios beneficiarios están Remolinos, Sobradiel, Torres de Berrellén para la actualización de un plan ya existente.
La línea 2 subvenciona actuaciones físicas sobre el terreno para reducir la peligrosidad por inundación, con una cobertura de hasta el 80% del coste y un límite de 50.000 euros por solicitud. En la Ribera Alta del Ebro, Boquiñeni desbrozará un tramo del río Ebro; Gallur reforzará la protección de infraestructuras municipales y acondicionará su ribera; y Alcalá de Ebro dotará de maquinaria para la limpieza preventiva de maleza ante las crecidas del Ebro.
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