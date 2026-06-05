Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque de AtraccionesSuceso Caspe'La Casita' de Bad BunnyCasademont ZaragozaAlcohol en Primera RFEFPrimer trasplante renal
instagramlinkedin

SEGURIDAD VIAL

Dos nuevos espejos para mejorar la visibilidad en Boquiñeni

El objetivo es prevenir posibles incidencias.

El objetivo es prevenir posibles incidencias. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Boquiñeni

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Boquiñeni ha llevado a cabo la instalación de espejos de seguridad vial en distintos puntos del municipio, con el objetivo de mejorar la visibilidad en zonas de difícil visión y prevenir posibles incidencias. Esta actuación responde a la necesidad de aumentar la seguridad tanto para conductores como para peatones, especialmente en cruces y tramos con visibilidad reducida.

Con la colocación de estos espejos, se facilita una conducción más segura y se contribuye a la prevención de accidentes, reforzando así el compromiso del ayuntamiento con la seguridad y el bienestar de todos los vecinos y vecinas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents