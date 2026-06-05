SEGURIDAD VIAL
Dos nuevos espejos para mejorar la visibilidad en Boquiñeni
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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Boquiñeni
La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Boquiñeni ha llevado a cabo la instalación de espejos de seguridad vial en distintos puntos del municipio, con el objetivo de mejorar la visibilidad en zonas de difícil visión y prevenir posibles incidencias. Esta actuación responde a la necesidad de aumentar la seguridad tanto para conductores como para peatones, especialmente en cruces y tramos con visibilidad reducida.
Con la colocación de estos espejos, se facilita una conducción más segura y se contribuye a la prevención de accidentes, reforzando así el compromiso del ayuntamiento con la seguridad y el bienestar de todos los vecinos y vecinas.
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