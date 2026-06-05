‘Océanos de Calamidades’ bate récord de participación

El Certamen Nacional de Teatro Amateur Océanos de Calamidades de Pedrola ha vuelto a batir el récord de propuestas recibidas llegando a alcanzar casi las 300 candidaturas. El certamen se está consolidando año a año como uno de los más demandados y reconocidos en España por los grupos de teatro amateur.

La séptima edición se celebrará durante cinco sábados consecutivos, del 17 de octubre al 14 de noviembre. El auditorio municipal acogerá una selección de grupos de teatro amateur que representarán sus propuestas con el objetivo de conquistar no solo al jurado del certamen, sino también al público, quién desde hace dos ediciones otorga el premio del público.

Tras un proceso de selección que se ha desarrollado durante los meses de marzo y abril, los cinco grupos seleccionados han sido: Nimú de Lui de Piedrahita Loscos (Teruel) con la obra Asesinos todos Arte escénico y musical de Almansa (Albacete) con la obra El eunuco; Acebuche Teatro de Aceuchal (Badajoz) con la obra La Caduta; Driades Teatro de Alcobendas (Madrid) con la obra Lo que la niebla oculta, el viento lo susurra; e Impremta Teatre de Alaquàs (Valencia) con la obra ODIseo o lo que SEA.

Nueva imagen

El Certamen Nacional de Teatro Amateur Océanos de Calamidades ha renovado por completo su imagen corporativa con una identidad moderna, cercana y profundamente simbólica que refleja el momento de madurez, prestigio y proyección que atraviesa el festival, convertido ya en una de las citas teatrales amateur más importantes de España.

La nueva identidad visual no es únicamente un cambio estético. Es una declaración de intenciones. Un sistema gráfico vivo, flexible y cargado de significado que pone en valor todo aquello que hace único al certamen: el teatro, la convivencia, el público, los grupos participantes y el fuerte arraigo cultural de Pedrola.

Desde el primer vistazo, el nuevo logotipo conecta directamente con la esencia cultural e histórica de Pedrola. Su forma principal evoca la icónica bacía de barbero que Don Quijote confundía con el legendario yelmo de Mambrino en la obra de Cervantes, un guiño visual cargado de simbolismo y estrechamente relacionado con la histórica vinculación quijotesca del municipio. La imagen se construye además a través de un completo universo de iconos inspirados en el teatro clásico y la dramaturgia. Cada elemento tiene una razón de ser y aporta significado dentro de un sistema visual concebido para crecer, adaptarse y comunicar de manera dinámica.

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La renovación de la imagen del certamen lleva la firma de una creadora con una sólida trayectoria dentro del diseño cultural contemporáneo: la ilustradora y diseñadora zaragozana Jesana Motilva, autora de la nueva identidad visual de Océanos de Calamidades.