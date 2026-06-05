6 DE JUNIO
Pedrola abre sus piscinas
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Ayuntamiento de Pedrola ha aprobado la apertura de las piscinas para esta temporada desde el 6 de junio hasta el 6 de septiembre.
Esta temporada, el sistema de entrada se hará con abono físico a cada usuario y usuaria. Para el acceso al recinto será necesario la presentación del abono y de una tarjeta de identificación oficial (DNI, NIE, carnet de Conducir, etc.) o entrada simple.
Los abonos se venden en las oficinas del Complejo Polideportivo de Pedrola en horario de mañanas los lunes y miércoles de 11.00 a 13.00 horas, y de tardes de lunes a viernes de 16.00 a 19.00 horas.
Dispondrán de abono gratuito de piscinas aquellas personas usuarias que hayan estado matriculadas en actividades anuales del servicio deportivo y cultural del Ayuntamiento de Pedrola, y no tengan pendiente de pago ninguna cuota. Estas personas también deberán que recoger su abono en las oficinas del polideportivo. Aquellos niños y niñas menores de 6 años, pese a tener el abono gratuito, también deberán recogerlo de igual modo, certificándolo con un documento acreditativo.
La compra de entradas diarias se realizará en la entrada de las piscinas municipales, solo en metálico.
Horarios de apertura
Del 6 de junio al 13 de agosto de 10.00 a 21.00 horas
El 14 de agosto de 11.00 a 17.00 horas.
Del 15 al 19 de agosto de 11.00 a 20.00 horas.
Del 20 al 23 de agosto de 11.00 a 21.00 horas.
Del 24 de agosto al 6 de septiembre de 11.00 a 20.00 horas.
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