Pedrola abre sus piscinas

El Ayuntamiento de Pedrola ha aprobado la apertura de las piscinas para esta temporada desde el 6 de junio hasta el 6 de septiembre.

Esta temporada, el sistema de entrada se hará con abono físico a cada usuario y usuaria. Para el acceso al recinto será necesario la presentación del abono y de una tarjeta de identificación oficial (DNI, NIE, carnet de Conducir, etc.) o entrada simple.

Los abonos se venden en las oficinas del Complejo Polideportivo de Pedrola en horario de mañanas los lunes y miércoles de 11.00 a 13.00 horas, y de tardes de lunes a viernes de 16.00 a 19.00 horas.

Dispondrán de abono gratuito de piscinas aquellas personas usuarias que hayan estado matriculadas en actividades anuales del servicio deportivo y cultural del Ayuntamiento de Pedrola, y no tengan pendiente de pago ninguna cuota. Estas personas también deberán que recoger su abono en las oficinas del polideportivo. Aquellos niños y niñas menores de 6 años, pese a tener el abono gratuito, también deberán recogerlo de igual modo, certificándolo con un documento acreditativo.

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La compra de entradas diarias se realizará en la entrada de las piscinas municipales, solo en metálico.