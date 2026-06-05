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700 METROS CUADRADOS DE TERRENO

Pinseque estrena un parquin gratuito

El aparcamiento está entre la calle Corona de Aragón y la avenida de la Estación.

El aparcamiento está entre la calle Corona de Aragón y la avenida de la Estación. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Pinseque

El Ayuntamiento de Pinseque ha abierto un nuevo espacio de aparcamiento público y gratuito entre la calle Corona de Aragón y la avenida de la Estación. El terreno cuenta con 700 metros cuadrados, y se encuentra próximo al consultorio médico, la farmacia, la casa de cultura, la oficina de correos, y otros servicios esenciales de la localidad. Además, está muy próximo a zonas con mucha densidad de población como son las calles Corona de Aragón, Casta Álvarez o Carracillo.

Con esta actuación, el consistorio da respuesta a la escasez de aparcamiento en esta parte de la localidad.

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