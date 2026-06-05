Pinseque estrena un parquin gratuito

El Ayuntamiento de Pinseque ha abierto un nuevo espacio de aparcamiento público y gratuito entre la calle Corona de Aragón y la avenida de la Estación. El terreno cuenta con 700 metros cuadrados, y se encuentra próximo al consultorio médico, la farmacia, la casa de cultura, la oficina de correos, y otros servicios esenciales de la localidad. Además, está muy próximo a zonas con mucha densidad de población como son las calles Corona de Aragón, Casta Álvarez o Carracillo.

Con esta actuación, el consistorio da respuesta a la escasez de aparcamiento en esta parte de la localidad.