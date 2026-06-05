Las piscinas estrenan temporada después de los trabajos de mejora

El Ayuntamiento de Luceni ha puesto en marcha una nueva temporada de las piscinas municipales, que permanecerán abiertas al público desde el sábado 30 de mayo, fecha en la que tuvo lugar su apertura, y hasta el próximo 25 de agosto, ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio de ocio, deporte y refresco durante los meses más calurosos del año.

La apertura llega después de los trabajos de mantenimiento y mejora realizados durante los últimos meses, con el objetivo de garantizar el mejor estado posible de los diferentes espacios y servicios de cara a la campaña estival, época en la que las piscinas municipales se convierten en uno de los principales puntos de encuentro de la localidad.

Abonos y entradas

Desde el Ayuntamiento de Luceni recuerdan que la venta de abonos de temporada se realiza en las oficinas municipales, donde los interesados pueden formalizar su adquisición. Por su parte, las entradas diarias pueden obtenerse directamente en el control de acceso y aforo de las piscinas municipales.

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Con el comienzo de la temporada, el consistorio invita a todos los usuarios a disfrutar de las instalaciones municipales, haciendo un uso responsable de las mismas y contribuyendo a mantener un entorno agradable para todos los bañistas durante el verano en Luceni.