INSTALACIONES MUNICIPALES DE LUCENI
Las piscinas estrenan temporada después de los trabajos de mejora
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Ayuntamiento de Luceni ha puesto en marcha una nueva temporada de las piscinas municipales, que permanecerán abiertas al público desde el sábado 30 de mayo, fecha en la que tuvo lugar su apertura, y hasta el próximo 25 de agosto, ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio de ocio, deporte y refresco durante los meses más calurosos del año.
La apertura llega después de los trabajos de mantenimiento y mejora realizados durante los últimos meses, con el objetivo de garantizar el mejor estado posible de los diferentes espacios y servicios de cara a la campaña estival, época en la que las piscinas municipales se convierten en uno de los principales puntos de encuentro de la localidad.
Abonos y entradas
Desde el Ayuntamiento de Luceni recuerdan que la venta de abonos de temporada se realiza en las oficinas municipales, donde los interesados pueden formalizar su adquisición. Por su parte, las entradas diarias pueden obtenerse directamente en el control de acceso y aforo de las piscinas municipales.
Con el comienzo de la temporada, el consistorio invita a todos los usuarios a disfrutar de las instalaciones municipales, haciendo un uso responsable de las mismas y contribuyendo a mantener un entorno agradable para todos los bañistas durante el verano en Luceni.
- Un muerto en Caspe tras una pelea entre temporeros en la plaza Aragón
- Indignación con el examen de Matemáticas en la PAU de Aragón: 'Cada ejercicio era peor que el anterior
- El desgarrador mensaje de Radovanovic a este diario tras el descenso del Real Zaragoza: 'Sería mejor que hubiera muerto
- Detenido el autor del crimen de Caspe tras un espectacular dispositivo de búsqueda
- Mariano Aured, opción descartada para la dirección general del Real Zaragoza
- Marta Ríos deja el Gobierno de Aragón para dirigir MAZ tras impulsar la llegada de inversiones
- La opción de compra del Getafe por Adrián Liso ya ha expirado, la batalla por su fichaje se abre
- Francfort, Estambul, París, Dublín, Ámsterdam, Tánger o Europa del este: todos los nuevos destinos que quiere el aeropuerto de Zaragoza para 2027