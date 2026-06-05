Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque de AtraccionesSuceso Caspe'La Casita' de Bad BunnyCasademont ZaragozaAlcohol en Primera RFEFPrimer trasplante renal
instagramlinkedin

CITAS CON PABLO RIVERO EL 23 DE JUNIO

Pradilla acoge un encuentro literario muy esperado

El club de lectura de la biblioteca municipal anima a vecinos y vecinas a disfrutar de la literatura en comunidad.

El club de lectura de la biblioteca municipal anima a vecinos y vecinas a disfrutar de la literatura en comunidad. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Pradilla

La Biblioteca de Pradilla de Ebro acogerá el próximo 23 de junio, a las 19.00 horas, un encuentro muy especial con el actor y escritor Pablo Rivero, una de las voces más destacadas del panorama cultural actual.

La actividad forma parte del ciclo Conversaciones entre autores y autoras, organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza, que acerca la literatura a distintos municipios de la provincia y propone diálogos cercanos con sus protagonistas y los vecinos.

El club de lectura de Pradilla de Ebro está leyendo actualmente la última novela de Pablo Rivera titulada La Canguro. Asimismo, en la Biblioteca de Pradilla están disponibles todas sus obras .

Noticias relacionadas

Además, Pradilla de Ebro tiene este mes otra cita con la literatura. El viernes 5 de junio, a las 19.30 horas, la escritora Carmen Santos ofrecerá un encuentro abierto para conversar sobre literatura, inspiración y el proceso creativo de sus novelas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents