CITAS CON PABLO RIVERO EL 23 DE JUNIO
Pradilla acoge un encuentro literario muy esperado
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La Biblioteca de Pradilla de Ebro acogerá el próximo 23 de junio, a las 19.00 horas, un encuentro muy especial con el actor y escritor Pablo Rivero, una de las voces más destacadas del panorama cultural actual.
La actividad forma parte del ciclo Conversaciones entre autores y autoras, organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza, que acerca la literatura a distintos municipios de la provincia y propone diálogos cercanos con sus protagonistas y los vecinos.
El club de lectura de Pradilla de Ebro está leyendo actualmente la última novela de Pablo Rivera titulada La Canguro. Asimismo, en la Biblioteca de Pradilla están disponibles todas sus obras .
Además, Pradilla de Ebro tiene este mes otra cita con la literatura. El viernes 5 de junio, a las 19.30 horas, la escritora Carmen Santos ofrecerá un encuentro abierto para conversar sobre literatura, inspiración y el proceso creativo de sus novelas.
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