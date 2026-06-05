Nuestra relación con el mundo digital es positiva pero temerosa

El 95 % de las personas encuestadas considera que los menores están desprotegidos en internet y aprueba medidas como el control parental, la edad mínima obligatoria para el acceso a redes y la regulación de la publicidad dirigida a menores. La ciudadanía reclama una protección efectiva de sus derechos en el mundo digital en asuntos que afectan a su actividad diaria y a los colectivos más vulnerables, como los menores.

EL 70% SABE QUÉ SON LOS DERECHOS DIGITALES

Así lo refleja la Encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, el primer estudio que evalúa el conocimiento de la población española sobre los derechos digitales, así como la valoración ciudadana sobre los riesgos, retos y oportunidades del entorno digital.

El informe pone de manifiesto la importancia de la pedagogía y la alfabetización para aumentar el conocimiento sobre los derechos digitales. Sobre los resultados, 7 de cada 10 ciudadanos entrevistados han oído hablar del término derechos digitales, pero un 28% no sabría explicarlo. 9 de cada 10 ciudadanos de entre 18 y 44 años consideran que la tecnología digital es fácil de usar, una cifra que cae hasta el 46% entre los mayores de 60 años y hasta el 44% entre las personas con niveles de estudios más bajos.

El retrato más completo hasta ahora sobre derechos digitales

Es un proyecto elaborado por la Fundación ”la Caixa”, Red.es y la Fundación Hermes en colaboración con la Universitat de Barcelona, desarrollado en el marco del Observatorio de Derechos Digitales y que se presentó durante la primera jornada del I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales que organizó el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona.

La investigación combina una encuesta cuantitativa a 2.500 ciudadanos con un estudio cualitativo. El trabajo de campo fue realizado entre el 20 de octubre y el 9 de diciembre de 2025.

¿Qué derechos digitales deben ser protegidos por ley?

Ante los riesgos de la digitalización, hay consenso en proteger legalmente ámbitos clave: datos personales (96%), acoso y odio (94%), borrado de información (89%), acceso a internet (81%), libertad de expresión (76%), algoritmos no discriminatorios (73%) y revisión humana de decisiones (72%).

La mayor preocupación social son los menores:

Los derechos de los menores deben ser legalmente reconocidos, según la opinión mayoritaria, con un amplio consenso sobre la necesidad de reforzar su protección. El 95% considera que están poco o nada seguros. El control parental cuenta con un apoyo del 96%, la edad mínima para el uso de smartphones es por el 91%.

Principales riesgos asociados al uso de internet

Un 69% de la población con educación obligatoria se siente poco o nada segura, cifra que baja al 35% entre quienes tienen educación superior. Entre los principales riesgos destacan la privacidad y control de datos (48%), las estafas (48%), la suplantación de identidad (30%) y la información falsa (25%).

Internet como medio para informarse: anonimato y redes

La desconfianza en internet se relaciona con el anonimato, por lo que el 71% apoya la identificación obligatoria en redes. Hasta los 29 años, las redes sociales son la principal vía de información (55%), aunque su peso disminuye con la edad. Además, son vistas como el principal canal de noticias falsas (88%) y de mensajes de odio (86%).

El retrato más completo hasta ahora sobre los derchos digitales Es un proyecto elaborado por la Fundación ”la Caixa”, Red.es y la Fundación Hermes en colaboración con la Universitat de Barcelona, desarrollado en el marco del Observatorio de Derechos Digitales y que se presentó durante la primera jornada del I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales que organizó el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona. La investigación combina una encuesta cuantitativa a 2.500 ciudadanos con un estudio cualitativo. El trabajo de campo fue realizado entre el 20 de octubre y el 9 de diciembre de 2025.

Ares: "A veces pasamos más tiempo de lo que creemos"

Ares reconoce que utiliza las redes sociales a diario. / JOSEMA MOLINA

Ares, de 18 años, utiliza las redes sociales a diario. «Para estudiar, veo muchos vídeos en TikTok, en vez de meterme en Google», señala. Además, la inteligencia artificial también está presente en su día a día. «Cuando tengo una duda se la pregunto a ChatGPT». Ares, considera que las redes sociales le permiten descansar del día a día, sin embargo, reconoce que depende demasiado ellas. «A veces, sin darnos cuenta pasamos más tiempo de lo que creemos. Piensas, lo cojo diez minutos, y a lo que te das cuenta ha pasado hora y media».

José María: "Es más sano un juguete que estar con el aparato"

José María considera que los jóvenes de hoy en día pasan demasiado tiempo con el móvil. / JOSEMA MOLINA

José María, de 95 años, apenas utiliza internet. A pesar de que cada vez es más necesario realizar cualquier tipo de trámite de forma digital, José María ha contado siempre con la ayuda de sus hijos. «A mi edad, ya lo he dejado todo en manos de ellos que son los que me gestionan todas estas cosas». Para él, internet tiene cosas buenas y se ha avanzado mucho en los últimos años, pero cree que los jóvenes de hoy en día se han olvidado de disfrutar y salir más a la calle. «Cuando era pequeño los juguetes nos los hacíamos nosotros y eso lo valorábamos más. Es más sano un juguete que estar con el aparato».