PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL ‘CIERZO Y SED’
Un repaso por los pueblos y tradiciones de la Ribera Alta del Ebro
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Javier Jiménez y Ana Escario, directores del documental Cierzo y Sed, hicieron su presentación el 28 de mayo en Zaragoza. Este documental realza el paisaje de la provincia de Zaragoza, especialmente sus riberas y las tradiciones de sus pueblos, tan singulares y propias como el dance en los municipios de la Ribera Alta del Ebro o el cruce de las aguas del río en las barcas de sirga de nuestros pueblos. Por ello, el área de Turismo de la Comarca Ribera Alta del Ebro ha sido uno de los patrocinadores, apoyando la forma de dar a conocer y realzar nuestras tradiciones. Tras el verano, se podrá disfrutar en exclusiva del visionado de este documental en la sede comarcal. Atentos a las redes sociales comarcales para conocer más información al respecto.
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