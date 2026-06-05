CHARLAS Y TALLERES DIVULGATIVOS
La Ribera Alta del Ebro se prepara para el eclipse solar del 12 de agosto
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, el área de Turismo de la Comarca organizó el pasado 29 de mayo una jornada informativa, con una charla divulgativa por la mañana en la sede comarcal, y dos talleres familiares en Torres de Berrellén y en Pedrola.
Por la mañana, no solamente se dio información acerca del fenómeno astronómico que tendrá lugar en agosto, sino que la empresa oscense Lúnivers Astroturismo ofreció pequeñas recomendaciones y advertencias de cómo prepararnos para ese día, y cómo poder disfrutar de la jornada de forma segura.
Por la tarde, se impartieron dos talleres familiares donde además de explicar detalles sobre qué es un eclipse y cómo debemos prepararnos, en Torres de Berrellén los más pequeños crearon y decoraron una careta donde insertar sus gafas para el eclipse, mientras en Pedrola crearon diferentes artilugios para poder visualizar el eclipse de forma indirecta de forma segura.
- Un muerto en Caspe tras una pelea entre temporeros en la plaza Aragón
- Indignación con el examen de Matemáticas en la PAU de Aragón: 'Cada ejercicio era peor que el anterior
- El desgarrador mensaje de Radovanovic a este diario tras el descenso del Real Zaragoza: 'Sería mejor que hubiera muerto
- Detenido el autor del crimen de Caspe tras un espectacular dispositivo de búsqueda
- Mariano Aured, opción descartada para la dirección general del Real Zaragoza
- Marta Ríos deja el Gobierno de Aragón para dirigir MAZ tras impulsar la llegada de inversiones
- La opción de compra del Getafe por Adrián Liso ya ha expirado, la batalla por su fichaje se abre
- Francfort, Estambul, París, Dublín, Ámsterdam, Tánger o Europa del este: todos los nuevos destinos que quiere el aeropuerto de Zaragoza para 2027