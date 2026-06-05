La Ribera Alta del Ebro se prepara para el eclipse solar del 12 de agosto

Con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, el área de Turismo de la Comarca organizó el pasado 29 de mayo una jornada informativa, con una charla divulgativa por la mañana en la sede comarcal, y dos talleres familiares en Torres de Berrellén y en Pedrola.

Se realizaron talleres familiares en Torres de Berrellén y Pedrola. / SERVICIO ESPECIAL

Por la mañana, no solamente se dio información acerca del fenómeno astronómico que tendrá lugar en agosto, sino que la empresa oscense Lúnivers Astroturismo ofreció pequeñas recomendaciones y advertencias de cómo prepararnos para ese día, y cómo poder disfrutar de la jornada de forma segura.

Noticias relacionadas

Por la tarde, se impartieron dos talleres familiares donde además de explicar detalles sobre qué es un eclipse y cómo debemos prepararnos, en Torres de Berrellén los más pequeños crearon y decoraron una careta donde insertar sus gafas para el eclipse, mientras en Pedrola crearon diferentes artilugios para poder visualizar el eclipse de forma indirecta de forma segura.