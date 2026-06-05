COMUNIDAD DE REGANTES
San Isidro regresa a las calles de Gallur
Isabel Sauco
San Isidro portado en los hombros de los agricultores, junto a devotos, familiares y autoridades recorrió el 15 de mayo las calles de Gallur concluyendo en el pretil de la iglesia con la bendición de términos, para continuar con la celebración de la santa misa presidida por el párroco José Luis Cardona.
La jornada concluyó con un vino español. Los actos para festejar el patrón de los agricultores, fueron organizados por la Comunidad de Regantes de Gallur.
Los profesionales de este sufrido, denostado y tan necesario sector primario, compartieron una jornada en la que se puso de manifiesto los problemas que sufren quienes viven del campo: las lluvias, la sequía, los embalses, riadas… y otros muchos de temas de actualidad en el gremio que preocupan a las personas que mantienen, cuidan, quieren la tierra, sus frutos y sus gentes.
Después de dos años en que los actos se habían trasladado al sábado más próximo, la festividad volvió a celebrarse el 15 de mayo, como siempre.
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