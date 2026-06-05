Sobradiel cuenta con una nueva parada de autobús

La nueva parada oficial del autobús interurbano que dará servicio a todo el municipio ya está lista. Además de ser la parada principal para los trayectos habituales, este nuevo espacio se convierte en un punto mucho más cómodo y seguro para los estudiantes que se desplazan diariamente a institutos y colegios.

Instalación de vallas en el parque. / SERVICIO ESPECIAL

El Ayuntamiento de Sobradiel ha querido acompañar esta mejora con un toque especial: un original cartel decorativo con forma de lápiz, que aporta color a la zona y señaliza de forma clara el acceso a la ruta escolar.

Vallado parque

El Ayuntamiento de Sobradiel ha instalado un nuevo vallado en la zona de arena del parque infantil con el objetivo de mejorar la seguridad y el estado de este espacio tan utilizado por los más pequeños.

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Esta actuación permite mantener la zona más protegida, limpia y delimitada, favoreciendo un entorno más seguro y agradable para el juego.