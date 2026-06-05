GRAN TEMPORADA DE FÚTBOL SALA
Dos subcampeonatos y un playoff para el CD Pinseque
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Los equipos benjamín y cadete de fútbol sala del CD Pinseque han conseguido esta temporada el subcampeonato de Aragón en sus respectivas categorías.
El equipo benjamín se clasificó para el Campeonato de Aragón que se celebró el fin de semana del 9 y 10 de mayo en Canfranc. Los pinsequeros ganaron el sábado en semifinales al Santa Ana por 10-2, pero el domingo perdieron la final ante Equipe Sport por 9-3.
El equipo cadete jugó el Campeonato de Aragón del 16 y 17 de mayo en Borja. El Pinseque ganó en semifinales a Colo Colo por 4-3, pero también cayó en la final ante el Sala 10 por 9-1.
Además, el equipo de Segunda División B se clasificó para jugar el playoff de ascenso a Segunda División tras terminar segundo en la liga. En la primera eliminatoria, los pinsequeros superaron al Salamanca tras empatar 5-5 en tierras salmantinas y luego ganar 4-2 en casa. Sin embargo, en la segunda eliminatoria no pudieron con el Mataró perdiendo ambos partidos, en la ida 7-11 en Pinseque, y en la vuelta 6-5 en tierras catalanas. Sin duda, una gran temporada para el CD Pinseque pese a no lograr el ascenso .
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