Dos subcampeonatos y un playoff para el CD Pinseque

Los equipos benjamín y cadete de fútbol sala del CD Pinseque han conseguido esta temporada el subcampeonato de Aragón en sus respectivas categorías.

El cadete consiguió un subcampeonato tras caer derrotado frente al Sala 10. / SERVICIO ESPECIAL

El equipo benjamín se clasificó para el Campeonato de Aragón que se celebró el fin de semana del 9 y 10 de mayo en Canfranc. Los pinsequeros ganaron el sábado en semifinales al Santa Ana por 10-2, pero el domingo perdieron la final ante Equipe Sport por 9-3.

El primer equipo se clasificó para los playoffs pero no pudo conseguir el ascenso a Segunda División / SERVICIO ESPECIAL

El equipo cadete jugó el Campeonato de Aragón del 16 y 17 de mayo en Borja. El Pinseque ganó en semifinales a Colo Colo por 4-3, pero también cayó en la final ante el Sala 10 por 9-1.

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Además, el equipo de Segunda División B se clasificó para jugar el playoff de ascenso a Segunda División tras terminar segundo en la liga. En la primera eliminatoria, los pinsequeros superaron al Salamanca tras empatar 5-5 en tierras salmantinas y luego ganar 4-2 en casa. Sin embargo, en la segunda eliminatoria no pudieron con el Mataró perdiendo ambos partidos, en la ida 7-11 en Pinseque, y en la vuelta 6-5 en tierras catalanas. Sin duda, una gran temporada para el CD Pinseque pese a no lograr el ascenso .