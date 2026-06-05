Una tarde cargada de música y creatividad

La Comarca Ribera Alta del Ebro organizó el XI Encuentro Comarcal de Mujeres el sábado 16 de mayo por la tarde en Alagón. La temática de la jornada era que las mujeres fueran protagonistas y el motor del encuentro. Para ello se realizaron unos talleres previos donde se elaboraron diferentes trabajos que se mostraron durante la tarde. También hubo varios pasacalles musicales para visibilizar el papel de la mujer en el medio rural, y para que otras mujeres pudieran unirse a las actividades. Además, toda la música que se escuchó en el encuentro fue elegida por las participantes.

Inauguración del XI Encuentro Comarcal de Mujeres en Alagón. / LUIS A.RUIZ

La tarde comenzó en el anfiteatro exterior de la sede comarcal con una bienvenida de Las Marys de la compañía de animación PAI, y la inauguración a cargo del alcalde de Alagón, Jesús Gustrán, y la vicepresidenta de la Comarca, Marta García, que también leyeron unas palabras de la consejera comarcal de Igualdad y Promoción de la Mujer, Esmeralda Mesa, que no pudo asistir. Además, cuando llegaban, las participantes colocaban un trozo de tela en las vallas formando un entrelazado para simbolizar el trabajo conjunto de las mujeres.

Las Marys organizaron un juego divertido con globos para reforzar la convivencia. / LUIS A.RUIZ

Pasacalles musical

Despedida del encuentro en el auditorio. / LUIS A. RUIZ

Después, se desarrolló el primer pasacalles musical hasta la Sala Alaún donde continuaron las actividades. Primero hubo bailes en línea con la colaboración de las cuatro asociaciones de mujeres que realizan esta actividad: Cabañas de Ebro, Luceni, Pedrola y Pinseque. Luego, Las Marys realizaron un aquagym y juegos con globos para que las mujeres interactuaran, compartieran y se relacionaran unas con otras.

El pasacalles musical llenó de color y ambiente los distintos rincones de Alagón. / LUIS A.RUIZ

El encuentro siguió con otro pasacalles musical hasta el exterior del Auditorio Arcón Celia y Germán donde hubo un descanso con agua y pastas para las participantes. Luego, en el hall del auditorio, se desarrolló una actividad de photocall con los telones y las creaciones que se habían realizado previamente al encuentro.

Las mujeres posan con las creaciones diseñadas previamente para esta cita. / LUIS A.RUIZ

Cada municipio elaboró un telón representativo que recogía la esencia de cada asociación de mujeres, y también se hizo un taller de creación artística donde se elaboraron varias piezas de tela de forma hexagonal, simulando la estructura de un panal de abejas, con el lema Todas somos piezas de un todo en común.

Podcast de gala

Para finalizar, se ofreció una gran gala en el auditorio presentada por Las Marys con distintas actuaciones. El hilo conductor de la gala fue el podcast que las mujeres elaboraron en un taller previo, y en el que se hablaba de las asociaciones de mujeres y el papel de la mujer en el medio rural. Además, actuaron Ana Beltrán y María Pilar Montoro de Alagón, Isi Maestro de Pinseque, y los grupos de bailes en línea.

Y por último, se estrenó el corto de cine mudo que mujeres de diferentes municipios grabaron en un taller previo.

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Como despedida, se entregó a cada participante un detalle en una bolsa ilustrada con una viñeta dedicada a la mujer rural elaborada por el ilustrador Javier Royo.