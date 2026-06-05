La tradición y el buen ambiente inundan las calles

Las fiestas en honor a la Virgen de Castellar y San Gregorio de Ostia, celebradas el pasado mes de mayo en Torres de Berrellén, dejaron un extraordinario ambiente de convivencia, participación y tradición.

Los vecinos disfrutaron de la música y las diferentes actividades. / SERVICIO ESPECIAL

Los Danzantes de Torres de Berrellén volvieron a convertirse en los grandes protagonistas y eje central de la celebración, reafirmando su importancia dentro de estas fiestas. Aunque este año no pudo realizarse la tradicional subida a la ermita debido al estado del río, el tiempo respetó el programa y permitió que todos los actos previstos pudieran celebrarse.

Danzantes de Torres de Berrellén. / SERVICIO ESPECIAL

La programación festiva incluyó actividades para todas las edades. No faltaron las vacas, los hinchables, la charanga y unos cabezudos que hicieron las delicias de los más pequeños. Entre las propuestas, destacó especialmente el original concurso Masterchef.

Entrega de los pañuelicos a los nacidos en 2025. / SERVICIO ESPECIAL

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de los pañuelicos a los nacidos en 2025, un acto cargado de simbolismo y cariño hacia los nuevos vecinos del municipio. También tuvo un protagonismo especial el tradicional homenaje a los mayores de la localidad, acompañado por la actuación de In Absentia, que volvió a conquistar al público presente.

Las noches festivas estuvieron marcadas por la música, djs, las orquestas y un gran ambiente.Un papel destacado tuvieron también los pregoneros de este año, la Cofradía del Cristo Yacente, coincidiendo con la celebración de su 25º aniversario, un reconocimiento a su trayectoria y vinculación con la vida social y religiosa del municipio.

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Y un agradecimiento especial a la Comisión de Fiestas, así como a todas las personas, colectivos y participantes que hicieron posible unas celebraciones exitosas y muy disfrutadas por vecinos y visitantes.