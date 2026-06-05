FIESTAS DE TORRES DE BERRELLÉN
La tradición y el buen ambiente inundan las calles
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Las fiestas en honor a la Virgen de Castellar y San Gregorio de Ostia, celebradas el pasado mes de mayo en Torres de Berrellén, dejaron un extraordinario ambiente de convivencia, participación y tradición.
Los Danzantes de Torres de Berrellén volvieron a convertirse en los grandes protagonistas y eje central de la celebración, reafirmando su importancia dentro de estas fiestas. Aunque este año no pudo realizarse la tradicional subida a la ermita debido al estado del río, el tiempo respetó el programa y permitió que todos los actos previstos pudieran celebrarse.
La programación festiva incluyó actividades para todas las edades. No faltaron las vacas, los hinchables, la charanga y unos cabezudos que hicieron las delicias de los más pequeños. Entre las propuestas, destacó especialmente el original concurso Masterchef.
Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de los pañuelicos a los nacidos en 2025, un acto cargado de simbolismo y cariño hacia los nuevos vecinos del municipio. También tuvo un protagonismo especial el tradicional homenaje a los mayores de la localidad, acompañado por la actuación de In Absentia, que volvió a conquistar al público presente.
Las noches festivas estuvieron marcadas por la música, djs, las orquestas y un gran ambiente.Un papel destacado tuvieron también los pregoneros de este año, la Cofradía del Cristo Yacente, coincidiendo con la celebración de su 25º aniversario, un reconocimiento a su trayectoria y vinculación con la vida social y religiosa del municipio.
Y un agradecimiento especial a la Comisión de Fiestas, así como a todas las personas, colectivos y participantes que hicieron posible unas celebraciones exitosas y muy disfrutadas por vecinos y visitantes.
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