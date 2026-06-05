Una visita especial al Monasterio de Piedra

La Asociación de Jubilados Las Salinas de Remolinos organizó, el sábado 16 de mayo, un viaje al Monasterio de Piedra, en una jornada que reunió a numerosos socios y participantes.

Los socios y participantes pudieron visitar los diferentes rincones de este emblemático lugar. / SERVICIO ESPECIAL

Durante la visita, los asistentes pudieron disfrutar de los espectaculares paisajes, cascadas y rincones históricos que ofrece este emblemático paraje aragonés, y de una buena comida, destacando el excelente ambiente vivido durante todo el viaje.