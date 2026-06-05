ASOCIACIÓN DE JUBILADOS ‘LAS SALINAS’ EN REMOLINOS
Una visita especial al Monasterio de Piedra
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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Remolinos
La Asociación de Jubilados Las Salinas de Remolinos organizó, el sábado 16 de mayo, un viaje al Monasterio de Piedra, en una jornada que reunió a numerosos socios y participantes.
Durante la visita, los asistentes pudieron disfrutar de los espectaculares paisajes, cascadas y rincones históricos que ofrece este emblemático paraje aragonés, y de una buena comida, destacando el excelente ambiente vivido durante todo el viaje.
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